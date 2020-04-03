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Köprüden geçen motosikletli kuryeye sürücüler kalkan oldu

Köprüden geçen motosikletli kuryeye sürücüler kalkan oldu Korona günlerinde köprüde yaşanan örnek dayanışma alkış aldı Korona virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor.

03.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:43
Köprüden geçen motosikletli kuryeye sürücüler kalkan oldu
Korona günlerinde köprüde yaşanan örnek dayanışma alkış aldı
İSTANBUL - Korona virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde giden bir motosikletli kurye akşam saatlerinde rüzgardan zor anlar yaşadı. Bu durumu gören bir sürücü ise dörtlülerini yakarak kuryeye kalkan oldu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor. Köprüden geçen motosikletli kuryeye sürücüler kalkan oldu

Kaynak: İHA

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