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Köprüden geçmeye çalışan traktör dereye düştü

Denizli'de ahşap köprüden geçmek isteyen traktör, köprünün halatlarının kopması sonucu aşağıdan akan dereye düştü.

18.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:15Köprüden geçmeye çalışan traktör dereye düştü
'de ahşap köprüden geçmek isteyen traktör, köprünün halatlarının kopması sonucu aşağıdan akan dereye düştü. Kazada traktör sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası bulunmayan traktörün sürücüsü Yasin Yılmaz (25), Geriz mevkisinde bulunan Değirmenvanı Köprüsü'nden traktör ile geçmeye çalıştığı sırada köprünün halatlarının daha fazla dayanmaması sonucunda köprü çöktü. Dalaman Çayı'na düşen traktör sürücüsü atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Traktör sürücüsü Yılmaz, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Suçatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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