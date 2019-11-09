Haberler » Güncel » Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü - Haber

Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü

Rusya'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.

09.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:36
'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.
Rusya'nın başkenti 'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü

Motosiklet, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Vali Mustafa Tutulmaz'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
10:51 İcra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis
10:51 Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu 53 gözaltı
10:51 Antalya icra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis-arşiv
10:51 İstanbul-ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
09:41 İnşaat malzemeleri dükkanı sahibi kadın, erkek mesleği algısını kırdı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:52:39