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- Köprüden Otoyola Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü

- Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldüMOSKOVA - Rusya'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.

09.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:58
- Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü
MOSKOVA - 'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.
Rusya'nın başkenti 'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.
- Köprüden Otoyola Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü

Motosiklet, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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