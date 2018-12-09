Köprüden uçan araç alev topuna döndü: 1 yaralı
ERZURUM - Erzurum
'un Oltu
ilçesinde bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Oltu - Şenkaya
karayolu Yolboyu mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F. K., idaresindeki 25 ND 769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerler çarpıp köprüden aşağı uçtu. Yere çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak kısa sürede tamamen yandı. Kendini otomobilden dışarı atan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzurum,Oltu
09 Aralık 2018 Pazar 18:49