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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.

24.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:41
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Perşembe beldesindeki üst geçit köprüsünde meydana geldi. Muhammet Arabacı yönetimindeki 67 ZG 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden aşağı uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Arabacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Arabacı'nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çaycuma, Güncel

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