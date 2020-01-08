Yakınlarıyla birlikte yürürken bir anda köprüden aşağı atladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. adlı erkek, bir anda köprülü kavşakta korkulukları aşıp, D-100 karayoluna atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan U.G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, D-100 karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araçlar, yerde kanlar içinde kalan U.G.'ye çarpmamak için durdu.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başının üzerine düşen U.G., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YANINDAKİ KADIN ŞOKA GİRDİ

Bu sırada şoka giren U.G.'nin yanındaki kadın, polisler tarafından sakinleştirildi. Ameliyata alınan U.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtti.

İşte olay yerinden görüntüler;