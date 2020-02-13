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Köprüköy için görüş alışverişinde bulunuldu

Erzurum'u doğuya bağlayan güzergahın önemli ilçelerinden biri olan Köprüköy için yapılabilecek çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

13.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:01Köprüköy için görüş alışverişinde bulunuldu
Erzurum'u doğuya bağlayan güzergahın önemli ilçelerinden biri olan için yapılabilecek çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Prof. Dr. Ömer ile bir araya geldi.

Konuğu Osman Belli'ye nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, bölgenin önemli ilçelerinden biri olan Köprüköy'ün Erzurum için özel bir yeri olduğuna işaret ederek, yakın zamanda Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Biyoçeşitlilik Müzesi için Köprüköy tabiatından da yararlanılabileceğini söyledi.

Hayvan Hastanesi ve Ziraat Fakültesiyle Atatürk Üniversitesinin Köprüköy'e tarım ve hayvancılık noktasına her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, sadece tarım ve hayvancılıkta değil, sosyal ve kültürel anlamda da bölgenin aydınlatılması için akademisyenlerinin daima hazır olduğunu belirtti.

Köprüköy'ü kalkındırıp modern dünyaya adapte olan bir ilçe konumuna getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Osman Belli, kaymakamlık, belediye ve ilçe teşkilatlarının organize bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi gibi güçlü bir kurumun olanaklarından faydalanmak için ortak çalışma ve projeler yapmak istediklerini ifade eden Belli, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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