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KÖPRÜLER AFGANİSTAN'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İÇİN KIRMIZI VE YEŞİL İLE AYDINLATILDI

AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

20.08.2019 01:04 KÖPRÜLER AFGANİSTAN'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İÇİN KIRMIZI VE YEŞİL İLE AYDINLATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
FSM ve YSS köprüleri, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle ülkenin bayrağındaki kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-FSM köprüsünden detaylar
-Afganistanlı vatandaşlar köprüde fotoğraf çekilmesi
-Genel ve detaylar



Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA

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