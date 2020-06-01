Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, GKRY'yi derhal failleri yakalamaya çağırdı.

01.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:57
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, GKRY'yi derhal failleri yakalamaya çağırdı.
Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.
Tatar, "Hükümet olarak Limasol'daki Köprülü Camisi'nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz. Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var." ifadelerini kullandı.
Bunun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Rum yönetimini derhal failleri yakalamaya çağıran Tatar, "Rum halkı ve Rum yönetimi bilmelidir ki ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür." değerlendirmesinde bulundu.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Atalay, "Yetkili makamlardan gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Her türlü ırkçı, İslamafobik ve ibadethaneleri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Yabancı düşmanlığını kınıyoruz." dedi.
KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.
Cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler de yazıldı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam...

Kaynak: AA

Etiketler: Köprülü, Limasol, Tatar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: ’Ezan’ tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan’ı öldüren 3 kişi tutuklandı Haber
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Haberler››Güncel››Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor - Haber 18:52: Elazığ'daki tekstil fabrikaları üretime başladı - Haber 18:51: Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 6 bina karantinaya alındı - Haber 18:51: Ankara'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Haber 18:50: Ceylan ve Ahlatcı'dan işyerleri yanan esnaflara ziyaret - Haber 18:11: Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti - Haber 17:58: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı - Haber 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 16:49: Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler