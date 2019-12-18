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Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın yakından takip ettiği köprülü kavşak projesinde yüzde 60'lık kısmın tamamlandığı müjdelendi.

18.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:45Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın yakından takip ettiği köprülü kavşak projesinde yüzde 60'lık kısmın tamamlandığı müjdelendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan ve üzerinde hassasiyetle durduğu farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Atatürk Bulvarı Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile birlikte inceleyen Başkan Kılınç, Adıyaman'ın kısa süre içerisinde çok önemli bir esere kavuşacağını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman'ımız için oldukça önemli bir yatırım olan köprülü kavşak çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre önce başlanmasına rağmen projenin yüzde 60'lık kısmını tamamlayan yüklenici firmaya ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir kez daha bu önemli projenin Adıyaman'ımıza kazandırılmasında emeği olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, Bakan Yardımcımız Enver İşkurt'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yetkililerden bilgi aldığı proje alanında çalışan işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Süleyman Kılınç, Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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