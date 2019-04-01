01 Nisan 2019, 18:02
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Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi

Bakırköy'de dorsesi köprünün altına çarpan tır devrilirken, şoförü yaralandı.

Bakırköy'de dorsesi köprünün altına çarpan tır devrilirken, şoförü yaralandı.

Rauf Orbay Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı tırın, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.

Daha sonra devrilen tır bu sırada yanında geçen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine gelen ambulansla, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor. Ali Basut, İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Güncel
Kaynak: AA