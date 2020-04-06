Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü

Sivas'ta bir sürücü aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.

06.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:11
Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü
Sivas 'ta bir sürücü aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. T.C. idaresindeki 58 NP 756 plakalı otomobil köprü altından geçtiği esnada üzerine su tahliye borusu düştü. Aracının üzerine düşen borunun şokuyla aracından inen sürücü, köprü altında bulunan su tahliye borusunun patladığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, durumu Sivas Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne ve Karayolları ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, boru parçalarını yol üzerinden temizledi. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağdat, Sivas, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:36: Uzmanından dijital diyet uyarısı - Haberler 21:34: Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler 21:32: İşhanında korkutan yangın - Haberler 21:29: Sanal ortamda psikolojik terapi - Haberler 21:28: Kadın kuaförüne kumar baskını - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi