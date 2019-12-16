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Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:08
'nın ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Talat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.
Kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı.
Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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