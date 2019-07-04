Köprünün beton kaplaması çöktü

KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü. Köprü çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber
verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
- Kocaeli