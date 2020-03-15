Köprünün korkuluklarına çarparak durabildi; 5 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köprüde direksiyon hakimiyetini kaybeden şürücü, korkuluklara çarparak durabildi.
15.03.2020 02:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 02:11
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde köprüde direksiyon hakimiyetini kaybeden şürücü, korkuluklara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye giriş ve çıkış yolu olan Çaycuma köprüsünde kaza meydana geldi. Şehir merkezinden istasyon mahallesi istikametinde seyir halinde olan B. İ.(27) idaresindeki 74 BR 655 plakalı otomobili ile Çaycuma köprüsü üzerinde ışıklı kavşağa 100 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korkuluklara çarparak duran araç hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile araç sürücü B.İ. ve yanında bulunan
F. O., H. K., M. A. ve B. Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre ilçeye giriş ve çıkış yolu olan Çaycuma köprüsünde kaza meydana geldi. Şehir merkezinden istasyon mahallesi istikametinde seyir halinde olan B. İ.(27) idaresindeki 74 BR 655 plakalı otomobili ile Çaycuma köprüsü üzerinde ışıklı kavşağa 100 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korkuluklara çarparak duran araç hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile araç sürücü B.İ. ve yanında bulunan
F. O., H. K., M. A. ve B. Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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