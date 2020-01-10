Trump'ı protesto etmek için elindeki silahla köprüyü kapatan adamın 6 yıl hapsi istendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elindeki silahla araçların geçişini engelleyen Bülent A. hakkında "halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin tutuklandıktan bir süre sonra tahliye olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durduran Bülent A. (45), elindeki silahla araçların geçişini engellemiş ve köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bülent A.'nın 18 Ekim 2019 tarihinde alkollüyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla durduğu, araçtan inerek eylem yapmaya çalıştığı anlatıldı.

"SİLAHI DENİZE FIRLATTI"

Olay gününe ait görüntülere göre, şüpheli şahsın köprüyü ortalayacak şekilde aracını park edip durduğu, bagajdan silah çıkarttığı, elindeki silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığı, aracından çıkardığı piknik tüpünü de yere koyduğu, silahı başına doğrultarak beklediği, yaklaşık bir saat süren müzakere neticesinde şüphelinin silahı denize fırlattığı ve olayın son bulduğu belirtildi.

"TRUMP'IN SÖZLERİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN ARACIMDAN İNDİM"

Bülent A.'nın savunmasında, "Olay günü saat 03.00 sıralarında alkollü olmamın da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdikten sonra köprü üzerinde sağ ve orta şeridi ortalayacak şekilde aracımı yan durdurdum. ABD Başkanı Trump'ın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan ve küçük oğluma ait oyuncak tabancayı elime aldım. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Kimseyi küçük düşürücü ifadeler kullanmadım. Araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafında gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" dediği kaydedildi.

TABANCA, OYUNCAKMIŞ

Şüphelinin olay tarihinde 0,77 promil alkollü olduğu, alınan kan numunesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. İddianamede, Bülent A.'nın elindeki tabancanın oyuncak olduğu kabul edilse bile halk arasında korku ve paniğe neden olduğu, araçtan çıkardığı piknik tüpünü patlatmakla tehdit ettiği anlatıldı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bülent A.'nın "halk arasında korku ve paniğe neden olma amacıyla tehdit", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan olayın ardından tutuklanan şüphelinin bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.