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Köpüklü suyla yıkanan tarihi çarşı yasağın kalktığı ilk günde dolup taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda köpüklü suyla yıkanan ve dezenfekte edilen tarihi çarşı ve pazarlar, sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk gün tıka basa doldu.

13.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:56
Köpüklü suyla yıkanan tarihi çarşı yasağın kalktığı ilk günde dolup taştı
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda köpüklü suyla yıkanan ve dezenfekte edilen tarihi çarşı ve pazarlar, sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk gün tıka basa doldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu için uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında boşalan Gaziantep 'in tarihi çarşısı, merkez ve pazar yerleri Şahinbey Belediyesi tarafından köpüklü suyla yıkanarak temizlenmişti. İlaçlanarak dezenfekte edilen çarşı, merkez ve pazar yerleri sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yine doldu taştı. Yasağın kalktığı ilk günde birçok esnaf iş yerini açmamasına rağmen tarihi çarşıdaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Virüs nedeniyle işlerinin yaklaşık bir aydır kötü olduğunu belirten esnaf Cuma Şahin, her şeye rağmen sürecin daha dikkatli ve tedbirli bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti. Devletin üzerine düşeni yaptığını, milletin de yapması gerektiğini savunan Şahin, "Burada siftahsız gittiğimiz gün de oluyor ama bu dünya genelinde böyle, devletimizi suçlayacak bir yanımız yok. İnşallah alacağımız daha kapsamlı tedbirlerle bu işi atlatacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel
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