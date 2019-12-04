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Kopyacılar güvenliğe takıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesinde güvenlik görevlileri, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı öncesi yapılan kontrollerde kopya düzeneği ele geçirdi.

04.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:25Kopyacılar güvenliğe takıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen- Fakültesinde güvenlik görevlileri, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı öncesi yapılan kontrollerde kopya düzeneği ele geçirdi.
Prof. Dr. Sait Bilgiç, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılan YÖKDİL Sınavından bir gün önce yaptıkları denetlemeler sırasında kopya düzeneğini tespit ederek suçluların yakalanmasını sağlayan OMÜ Güvenlik Birimi personellerini tebrik ederek ödüllendirdi.
Sınav öncesi rutin kontrollerini yapan güvenlik görevlisi Fatih Tağhan ve Arslan Elibol Fen Edebiyat Fakültesinde erkekler tuvaletinde bir paket tespit etti. Pakette; Wi-Fi sağlayıcısı, kamera, kulaklık gibi kopya düzeneği hazırlandığı tespit edildi. Güvenlik görevlileri tarafından OMÜ Güvenlik amirliğine ve il emniyet birimlerine verildi. Düzeneği hazırlayan kişileri takibe alan polis ekipleri, bu kişileri sınav günü suçüstü yakaladı.
REKTÖR BİLGİÇ'TEN BAŞARILI GÜVENLİKÇİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ
Rektör Bilgiç, suçun oluşmasını önlenmesinde ve suç delillerini emniyet birimlerine teslim edilmesindeki başarıları nedeniyle güvenlik görevlileri Arslan Elibol ve Fatih Tağhan'a teşekkür belgesi takdim etti.
Toplantı Salonundaki takdim törenine Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer, Mustafa Kemal Çayıroğlu, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Uğur Can, Koruma ve Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Özcan Canpolat katıldı.
(İHA)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Edebiyat, Rektör, YÖKDİL, Güncel

Kaynak: İHA

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