28 Kasım 2018, 10:25
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Tehlikeli Araç Kullananları Uyaran İş İnsanı, Aldığı Darbe Sonucunda Bir Gözünü Kaybetti

Mersin'de tehlikeli araç kullandıkları için kendilerine tepki gösteren kişiye, bıçak ve kemerle saldırıp tek gözünün kör olmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de tehlikeli araç kullandıkları için kendilerine tepki gösteren kişiye, bıçak ve kemerle saldırıp tek gözünün kör olmasına neden olan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yürüyen M.Y, yanından tehlikeli bir şekilde geçen aracın içindekilere tepki gösterdi.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Araçta bulunan 3 kişinin durup karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, bıçak ve kemer darbeleriyle yaralanan M.Y, kendi imkanlarıyla Toros Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan M.Y'nin sağ gözünün görme yetisini yitirdiği, diğer gözünde de görme kaybı oluştuğu belirlendi.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların, Ö.K, M.U.D. ve Ö.E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çankaya,Akdeniz,Araç,Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:25



YORUMLAR (9)
TÜRKOĞLU TÜRK: Sy Hakimlerimiz o sahıs ölseydi belki o zaman tutuklarlardı ama iyi halden az yatarlardı zaten adaletsiz adalet adalet deyildir vesselam.
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ADİL: Suçluyu uyaran o vatanseveri tutuklayıp diğer gözünü de karakolda kör etseler gene şaşırmazdım artık şaşırmıyorum bu haberlere.
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..: Bu kanunlarla bu toplum düzelmez.kanun iyinin yanında olacakki huzur gelsin.kimsenin umru değil.sonra insanlar niye böyle oldu diye kimse sormasın.devlete büyük iş düşüyor.
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KÖPEKSİZ KÖY: Bu ülkenin ve devletin düze çıkacağına inanlar, daha çok beklersiniz. Hani Adalet Mülkün Temeliydi, nerede o Temel, hangi Temel, Karadeniz fıkralarındaki Temel mi? Sökün duvarlarınızdan o güzel yazıyı. 3 kişi 1 kişiye saldırıp gözünü kör ediyor, 3 cani adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor,
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CENGİZHAN: TEHLİKELİ ARAÇ KULLAN İKAZ EDEN İNSANI DİV KÖR ETT ADLI KONTROL DENEN SAÇMA SAPAN ADALETSİZ ANLAMISZ BİR ŞEYLE SERBEST KAL .BU DURUM VE ŞARTLARDA SUÇLAR NASIL ENGELENEBİLİR.
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