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Korana gözetimi altındaki öğrenci, yurtlardaki konforu paylaştı

Yurt dışından getirilip Sivas'ta KYK yurduna yerleştirilerek, korana gözetimi altına alınan öğrenci, yurtlardaki konforu sosyal medyada paylaştı.

25.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:18
Korana gözetimi altındaki öğrenci, yurtlardaki konforu paylaştı
Yurt dışından getirilip Sivas 'ta KYK yurduna yerleştirilerek, korana gözetimi altına alınan öğrenci, yurtlardaki konforu sosyal medyada paylaştı.

Dışişleri Bakanlığının girişi ile İskoçya'dan alınan 305 Türk öğrenci, Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Kız Yurduna yerleştirilmişti. Yurda yerleştirilen öğrencilerden Rümeysa Kızılkaya , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla içerideki konforu ve kendilerine karşı gösterilen yakın ilgiyi gözler önüne serdi.

Yurtlarda Sivas Valiliğinin misafiri olan ve 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan öğrencilerden Rümeysa Kızılkaya, söylenilenlerin aksine yoğun bir ilgi ve konfor ile karşılaştığını belirterek, "Hem bugün gördüklerim hem de duyduklarım karşısında buradaki insanlara çok haksızlık yapıldığını düşündüğüm için sizi de bilgilendirmek istedim. Öncelikle biz buraya gece 02.00'de indik, tek tek sırayla sağlık kontrollerimiz yapıldığı için 05.30 gibi yurttaydık. ve bu süreçte bir sürü polis, sağlıkçı ve güvenlik görevlisi bizimle oradaydı. Çünkü ben de gelmeden tedirgindim, bilmediğiniz şey kafanızda büyüyor çünkü. Valizimizi taşımaya kadar yardım ettiler. Evet belki bir yerde insanlar işlerini yapıyorlar ama bu teşekkür etmeye engel olmamalı özellikle virüsün pandemi ilan edildiği düşünüldüğünde" dedi.

"Banyolu odalarda tek kişi kalıyoruz"

Kızılkaya, banyolu odalarda tek kişi kaldıklarını belirttiği sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, "Dört kişilik tuvaleti banyosu içinde olan odalarda tek kişi kalıyoruz. Odanın temizliği açısından benim herhangi bir sorunum olmadı ama sorun yaşayanlar, temizlikte eksiklik olanlar olmuş, umarım onlarınki de düzelmiştir şikayet üzerine. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün üç çeşit yemek veriliyor. Birkaç tane örnek ekliyorum, ailemi bilgilendirmek için çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşıyorum. Daha bizim için bırakılan, banyo havlusu, terliği, diş macunu, diş fırçası gibi temel ihtiyaçları karşılayacak eşya vardı. Çorap bonus sanırım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Kızılkaya, Sivas, Güncel

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