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Korana virüs salgını üretmelerine engel olmuyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan ve kendi imkanları ile yaptıkları serada 15 yıldır organik domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çifti,İlçenin Eğrigöz bahçeleri mevkiinde kendi imkanları ile yaptıkları serada, 64 yaşındaki karı-koca 15 yıldır organik domates üretiyor.

01.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:11
Korana virüs salgını üretmelerine engel olmuyor
Kütahya 'nın Emet ilçesinde yaşayan ve kendi imkanları ile yaptıkları serada 15 yıldır organik domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çifti,

İlçenin Eğrigöz bahçeleri mevkiinde kendi imkanları ile yaptıkları serada, 64 yaşındaki karı-koca 15 yıldır organik domates üretiyor.

Emet ilçesi Eğrigöz bahçeleri Mevkii'nde derme çatma naylonlardan yaptıkları 50 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki 4 serada çeyrek asırdır üretim yapan Süleyman ve Hacer Tavacı çifti, ıllık 3 buçuk ton domates ürettiklerini açıkladılar. Kış aylarında 5 litrelik su şişelerini keserek üzerini kapattıkları domates fidelerini donmaktan koruyan yaşlı çift, sera içerisini ısıtmak için her sera için 5 er adet tüp kullandıklarını söylediler. 4 adet seranın tüm bakımını 2 kişi yapan 8 torun sahibi yaşlı çift, çalışma azimleri ile topluma örnek olmak istediklerini ve Korana virüs Covid-19 hastalığının üretime engel olmadığının bilinmesini söylediler.

Kendi yaptığı havuz ile damla sulama sitemi kurduğunu belirten 64 yaşındaki Süleyman Tavacı, "2005 yılından beri domates üretim işiyle uğraşıyorum. Ben her yıl Şubat ayının sonunda, Mart ayının başında bu seraları yapıyorum. Kendim çimini yetiştirip organik domatesi üretiyorum. Bu meslek babamdan kalma. Babam yaklaşık 60 yıl bu işi yaptı. Daha sonra ben başladım ve devam ettiriyorum. Yaklaşık olarak yıllık 3 buçuk ton civarında domates üretiyorum. Emet için yerli pembe domates yetiştiriyorum. İlk ben çıkarıyorum. Bu işi ömrüm yettiği ve sağlığım el verdiği müddetçe devam ettireceğim. Korana virüs salgını inşallah bu bir sene içerisinde geçer. Yaşım gereği bundan sonra da devam ettiririm. Çimler eski ince kabuk pembe domates. Babam ve dedemden kalma ve ben devam ettiriyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Eğrigöz, Emet, Ekonomi
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