Korana virüs sebebiyle hamam havluları evden getirilecek
Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından işletilen şifalı hamamlarda, geçici bir süre vatandaşların havlularını evden getirmeleri istendi.
16.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:32
Kütahya 'nın Emet ilçesinde belediye tarafından işletilen şifalı hamamlarda, geçici bir süre vatandaşların havlularını evden getirmeleri istendi.
Belediye Hamam İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda, "İlçede bulunan şifa kaynağı hamamlarımızda yıllardır verilen havlu hizmeti devam etmektedir. Ancak vatandaşlarımıza Korana virüs salgını tedbirleri amacıyla geçici bir süre kendi evlerinden havlularını getrimelerinin daha uygun olacağı belirtiyoruz" denildi.
Vatnadaşlar, belediyeden yapılan bu talebe sosyal medya üzerinden cevap vererek duyarlılık için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA
Belediye Hamam İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda, "İlçede bulunan şifa kaynağı hamamlarımızda yıllardır verilen havlu hizmeti devam etmektedir. Ancak vatandaşlarımıza Korana virüs salgını tedbirleri amacıyla geçici bir süre kendi evlerinden havlularını getrimelerinin daha uygun olacağı belirtiyoruz" denildi.
Vatnadaşlar, belediyeden yapılan bu talebe sosyal medya üzerinden cevap vererek duyarlılık için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi