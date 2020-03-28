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Korana virüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu

Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bilim insanları korona virüs (Covid-19) tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretmeyi başardı.

28.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:25
Korana virüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu
Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bilim insanları korona virüs (Covid-19) tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretmeyi başardı.

Korona virüs (Covid-19) tehdidinin Türkiye'de ilk ortaya çıktığı andan itibaren çalışmalarına devam eden Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bilim insanları korona virüs tanı kitinde kullanılan enzimleri üretmeyi başardı. Yurt dışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzun zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin yerli ve milli olarak üretilmesiyle korona virüs salgınına karşı mücadelenin daha etkin sürdürülmesine katkı sağlandı.

"Çalışmalar başarılı, 1 milyon kitlik enzim üretilebilir"

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Dursun Kısa, başarıyla sürdürülen çalışmalar sonucunda 1 milyon kişinin test edilmesinde kullanılacak korona virüs tanı kitleri için enzimleri üretebileceklerini söyledi.

Prof. Dr. İsa Gökçe başkanlığında yürütülen çalışmalarda elde edilen başarının önemine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Kısa, "İki hafta süren çalışmalar sonucunda enzim üretiminde başarıya ulaştık. Şu anda elimizdeki enzimler kullanılarak 10 binden fazla tanı kiti üretilebilir. İhtiyaç halinde 2 hafta içerisinde 1 milyon tanı kiti için enzim üretebilecek kapasitedeyiz" dedi.

"Enzimler rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretildi"

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı Rizvan İmamoğlu ise çalışmaların safhalarından bahsederek, "Korona virüs tanısında kullanılan Revers Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimleri, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretildi. Üretilen 2 enzim yerli ya da başka bir firmanın kitinde kullanılabilecek" diye konuştu.

"El birliğiyle bu süreci aşacak ve birlikte başaracağız"

Küresel bir sorun haline gelen korona virüs salgınına karşı ülkemizde de ciddi bir mücadelenin verildiğini hatırlatan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda korona virüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile birlikte TÜBİTAK'ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilmiş ve korona virüs tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretmesi sağlanmıştır. Yurt dışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzan zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin üretilmesiyle pandemiye karşı mücadelede elimiz güçlenmiştir. Emeği geçen Bartın Üniversitesi bilim insanlarımıza ve 'Birlikte Başarıyoruz' sloganıyla yola çıktığımız paydaş üniversitemizden bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" diye değerlendirmelerde bulundu.

Tokat Teknopark ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile koordineli yürütülen çalışmalar Prof. Dr. İsa Gökçe başkanlığında HidroGen Biyoteknoloji Limited Şirketi kurucu ortakları Bartın Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Dursun Kısa ve Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Hülya Kuduğ ve İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı Arş. Gör. Özlem Kaplan ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim elemanları Arş. Gör. Dr. Sema Bilgin, Öğr. Gör. Dr. Yahya Tayhan, Dr. Öğr. Üyesi Seçil Erden Tayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özgür ile lisansüstü öğrencilerle birlikte sürdürülüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

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