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Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar

Mersin'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart'a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.

17.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:51
Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar
Mersin 'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart'a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.

Akademi Kurucusu Özge Karapınar, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya önemli bir sınav veriyor. Ülkemizde de üst düzey önlemler alınırken, bizler de kendi ölçeğimizde bu önlemlere destek vermek zorundayız. Bu anlamda 19 Mart tarihine kadar tüm randevularımızı ve eğitimlerimizi dondurduk. Önümüzdeki günlerde bu süreci uzatmamız gerekirse uzatacağız. Danışanlarımız ve öğrencilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Tüm dünya virüs salgınından ciddi şekilde etkilenirken ülkemiz, aldığı tedbirler ile salgını en alt seviyede yaşamakta. Bizler de vatandaşlar olarak bu süreçte devletimizin aldığı kararlara saygı göstererek, hijyen kurallarına her zamankinden fazla dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Karapınar, Mersin, Güncel

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