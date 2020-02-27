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Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Çin’de ortaya çıkan koronoavirüs giderek tüm dünyaya yayılırken petrol fiyatları sadece son 1 haftada yüzde 10’dan fazla düştü.

27.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:34Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronoavirüs giderek tüm dünyaya yayılırken gözler bu sağlık krizinin küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğine çevrildi. Taleplerin düşeceğine yönelik beklentiden dolayı petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları sadece son 1 haftada yüzde 10'dan fazla düştü.

Koronavirüsün yayılmasıyla küresel ekonominin durgunlaşması ve petrole talebin azalması bekleniyor. Bunun etkisiyle petrol fiyatları krizin ortaya çıktığı ocak ayından bu yana düşüyor. Son bir haftada ise düşüş iyice belirgin hale geldi. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz perşembeden bu yana yüzde 10,6 gerilerken Batı Tipi Ham Petrol aynı dönemde yüzde 10,4 düştü. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 51,96 Amerikan doları olurken Batı Teksas Tipi ham petrolün varil fiyatı 47,38 dolardan işlem görüyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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