İYİ Partili Koray Aydın'dan "İstifa Etti" İddialarına İlk Açıklama!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. " dedi.
AYDIN'IN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın, partideki görevinden istifa etmesinin ardından Koray Aydın'ın da istifa ettiği iddia edildi.
İDDİALARI YALANLADI
Koray Aydın, hakkındaki istifa ettiği iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.
"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, İYİ Parti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur" ifadesini kullandı.
İşte Koray'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj:
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Kaynak: İHA