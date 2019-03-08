Şarkılarının söz ve müzikleri tamamen kendisine ait olan ve esinlendiği noktaları 'köşede kalan anılar ve hayaller' olarak nitelendiren sanatçı Ne Hale Geldik şarkısı için ''anksiyete krizi'' betimlemesini yapıyor.

Belirli bir düzenden ziyade değiştirilmiş bir müzikal yapı oluşturma hedefinde olduğunu belirten sanatçının şarkısının klibini Baran Tezdören yönetti.

Koray ''Ne Hale Geldik'' 8 Mart'ta Sony Music Media etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşuyor!

Kaynak: Bültenler