12 Kasım 2018, 11:35
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Koray Şener İçin Pankart

Koray Şener İçin Pankart

Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor’la oynadığı maç için Vodafone Park’ı önemli ölçüde dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin acısına da ortak oldu



Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maç için Vodafone Park'ı önemli ölçüde dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin acısına da ortak oldu.

Beşiktaşlı seyircilerin tribünde açtığı, "Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor" pankartı ebedi dostluk adına çok güzel bir tablo oluşturdu.

Siyah-beyazlılar, Genk deplasmanında da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek tribünde vefat eden Koray Şener için pankart açmıştı.

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Beşiktaş,Sivasspor,Vodafone Park,Fenerbahçe

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