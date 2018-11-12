Koray Şener İçin Pankart

Beşiktaş
'ın Demir Grup Sivasspor
'la oynadığı maç için Vodafone Park
'ı önemli ölçüde dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe
'nin acısına da ortak oldu.
Beşiktaşlı seyircilerin tribünde açtığı, "Koray Şener
ölmedi kalbimizde yaşıyor" pankartı ebedi dostluk adına çok güzel bir tablo oluşturdu.
Siyah-beyazlılar, Genk
deplasmanında da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek tribünde vefat eden Koray Şener için pankart açmıştı.
]
Beşiktaş,Sivasspor,Vodafone Park,Fenerbahçe
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35