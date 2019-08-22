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Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22.08.2019 13:55 Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan, geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulunarak sarı-lacivertli ekibin antrenmanını takip etti.
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Koray Şener, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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