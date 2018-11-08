Koray Şener'in Ailesi Sahada Yer Aldı

Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener
'i maç sonunda unutmazken Şener'in ailesi de futbolcuların yanında tribünleri selamladı. UEFA Avrupa
Ligi'nde Anderlecth ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli futbolcular maç sonunda Koray Şener'i unutmadı. Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener'in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Fenerbahçe,Koray Şener
08 Kasım 2018 Perşembe 21:21