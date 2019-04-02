Koray Uymaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Edirne belediye başkan adayı Koray Uymaz oldu. AK Parti adayı Koray Uymaz, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Edirne belediye başkan adayı Koray Uymaz ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı Koray Uymaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Koray Uymaz, Edirne yarışında % 40,81 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Koray Uymaz toplamda 38.529 adet oy sayısına ulaştı.

Koray Uymaz Kimdir?

Koray Uymaz 1973'te Edirne'de doğdu. İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uymaz, 20 yıldır Edirne Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. AK Parti il kurucuları arasında yer alan Uymaz, AK Parti Merkez İlçe ve İl başkanlıkları görevini yürüttü. 3 dönem Edirne Barosu yönetim kurulu üyeliği ve saymanlığı görevlerinde bulunan Uymaz, pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev alıyor. Uymaz, evli ve bir çocuk babası.

AK Parti Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.