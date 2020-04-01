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Kordon esnafından Başkan Batur'a "işgaliye ücreti" teşekkürü

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapatılan işletmelerden 3 aylık işgaliye bedelini almama kararı veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'e teşekkür ettilerini söyledi.

01.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:22
Kordon esnafından Başkan Batur'a
Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapatılan işletmelerden 3 aylık işgaliye bedelini almama kararı veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'e teşekkür ettilerini söyledi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Konak Belediyesi'nin Kordon'da bulunan işletmelerden mart, nisan ve mayıs aylarında işgaliye bedeli almama kararının esnafı mutlu ettiği belirtildi.
Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı,
"Bu bölgede kiralar çok yüksek. Ayrıca çalışanlarımızın sigorta primleri, vergileri ve stopajları da maliyetlerimiz arasında bulunuyordu. Onlarla ilgili hükümetimiz bir erteleme kararı aldı. Belediyemizin bu kararı ve zor geçecek bahar aylarında işgaliye bedeli almaması bizim için önemlidir. Kordon esnafı kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmamıştır. Sayın başkana esnafım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Abdül Batur, Konak, Güncel
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