Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

07.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:14
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.
İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.
Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü. Kordonboyu’nda hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan’a benzeyen ’Ertuğrul Gazi’ büstünü kaldırdı Haber
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Çeşme’de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma’nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Haberler››Güncel››Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:11: Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haber 22:11: Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı - Haber 22:09: İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi: "Yeni tutuklu takasına hazırız" - Haber 22:06: İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri - Polisle göstericiler arasında arbede (1) - Haber 22:05: DSİ'den "Riva Deresi" açıklaması - Haber 21:34: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı - Haber 21:18: ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü - Haberler 20:32: Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında - Haber 18:23: 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi - Magazin