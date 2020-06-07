Kordonboyu'nda "sosyal mesafe" kuralını ihlal edenleri polis uyardı

İzmir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Kordonboyu'nda sosyal "mesafe kuralı"ndan uzak bir görüntü oluşturdu.

07.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:07
İzmir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Kordonboyu'nda sosyal "mesafe kuralı"ndan uzak bir görüntü oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.
Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.
Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu Kordonboyu'nda vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi.
Birbirlerine yakın oturan ve maskesi bulunmayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.
Özellike yaz aylarında binlerce kişinin uğrak noktası olan Kordonboyu'nda Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "çemberli sosyal mesafe uygulaması" başlatılmıştı. Kordonboyu’nda ’sosyal mesafe’ kuralını ihlal edenleri polis uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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