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Kordsa, Tayland'da 10 yıl üst üste en iyi işverenler arasında

Tayland'da Thai Indo Kordsa şirketiyle faaliyetlerini yürüten güçlendirme lideri Kordsa, onuncu kez "Mükemmel İşçi – İşveren İlişkileri ve Refah Düzeyi" ödülünü aldı.

08.10.2019 14:04Kordsa, Tayland'da 10 yıl üst üste en iyi işverenler arasında

Ülkede faaliyet gösteren şirketleri işçi – işveren ilişkileri ve çalışan refah düzeyi açısından değerlendiren ödül, Tayland Çalışma Bakanlığı tarafından veriliyor.

Tayland Çalışma Bakanlığı'nın ülkede faaliyet gösteren şirketlerde işçi – işveren ilişkileri ve çalışan refah düzeyi değerlendirerek liderleri belirlediği ödüllerde "Üstün İşçi – İşveren İlişkileri ve Refah Düzeyi" ödülü üst üste onuncu kez Kordsa'nın oldu.

Toplam 5 ülkedeki 12 üretim tesisinde insan odaklı yaklaşımı temel alarak faaliyetlerini yürüten Kordsa'nın Tayland'daki şirketi Thai Indo Kordsa'ya ödülü düzenlenen İş İlişkileri Mükemmellik Ödül Töreni'nde takdim edildi. Ödülü Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörü Kaya ile Direktör Yardımcısı Yuthana Vipasawad, Tayland Çalışma Bakanlığı Daimi Sekreteri Suthi Sukosol'dan teslim aldı.


Çalışma Bakanlığı, Tayland, Kordsa, İşçi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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