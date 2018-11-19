Kördüğün" Adlı Tiyatro Oyunu Tiyatro Severler ile Buluştu

Bilecik
Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Kördüğün" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda usta tiyatro oyuncuları tiyatro severlerle buluştu. Yönetmenliğini Tolga Yeter'in, müziklerini müzisyen ve oyuncu Kutsi
'nin yaptığı Tiyatro Karnaval'ın yeni oyunu Kördüğünde; Nilgün Kasapbaşoğlu
, Hakan Akın
, Yelda Serbes, Feyza Çipa, Vahit Atan, Nurşin Durmaz ve Tolga Yeter gibi isimler yer aldı.
"İnşallah daha nice yıllar bu tür güzel etkinliklerde buluşuruz"
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tiyatro festivali ile tiyatroseverlerin birbirinden değerli tiyatrocularla bir araya geldiğini belirten Belediye Başkanı Nihat Can
, "Bu akşam da birbirinden değerli oyuncularımız bizlere anlamlı ve keyifli bir gece yaşattılar. Ben bu anlamda katkılarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz tiyatro festivallerine katılarak, bizleri yalnız bırakmayan tiyatro severlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice yıllar bu tür güzel etkinliklerde buluşuruz" ifadelerini kullandı.
Başlan Can, konuşmasının ardından sahne alan oyuncuları tebrik ederek, Bilecik topraklarından yapılan vazoları hediye etti.
Usta Sanatçı Nilgün Kasapbaşoğlu da tiyatro festivali kapsamında Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK
Kutsi,Nilgün Kasapbaşoğlu,Bilecik
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:05