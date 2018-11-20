Kore Büyükelçisi, 500 Yıllık Külliyenin Gönüllü Tanıtım Elçisi Olacak

Kore
Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne hayran kaldı. Büyükelçi Choi, müzenin Güney Kore
'de tanıtılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Trakya Üniversitesi
(TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Kore Kültür Günü" etkiliğine katılmak için Edirne
'ye gelen Büyükelçi Choi Hong-Ghi, TÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve TÜ Genel Sekreter
Yardımcısı ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Hakan Akıncı
eşliğinde 500 yıllık tarihi yapıyı gezdi.
Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevlerini üstlenen külliyeyi gezen Choii, külliyenin mimarisini ve sanatını ilgi çekici bulduklarını belirtti.
Müzenin tanıtımı için ülkelerinde çalışma yapacağını ifade eden Choi, şunları kaydetti:
"İhtişamı ve zenginliği karşısında oldukça etkilendim. Medeniyetin ve çok kültürlülüğün beşiği Edirne'de, Osmanlı tıbbının ruhuna ışık tutan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne ilk kez geldim. Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği ve köklü bir tarihe sahip olan müzede, tıp tarihinin önemli bir safhasını temsil eden eserlerin sergilenmesinden büyük bir mutluluk duydum. Bundan böyle müzenin Güney Kore'de tanıtılması ve ülkemizden buraya gelecek ziyaretçi sayısının artırılması noktasında gönüllü elçilik yapacağız."
Kore ve Türkiye
arasındaki ilişkilerin sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda da güçlenmesini umut ettiğini söyleyen Büyükelçi Choi Hong-Ghi, böyle bir anlayışa ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesine teşekkürlerini sundu.
TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da külliyenin ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, külliyenin tanıtımına destek olacağını dile getiren Büyükelçi Choi'ye teşekkür etti.
Ankara,Kore