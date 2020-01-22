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Kore gazisi 93 yaşındaki Ahmet İlgün, anılarını anlattı Açıklaması

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 93 yaşındaki Kore gazisi Ahmet İlgün, Kore'de geçirdiği günlerini ilk günkü gibi hatırlıyor.

22.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:18Kore gazisi 93 yaşındaki Ahmet İlgün, anılarını anlattı Açıklaması
'nın ilçesinde 93 yaşındaki gazisi Ahmet İlgün, Kore'de geçirdiği günlerini ilk günkü gibi hatırlıyor.
İlgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini yıllar önce kaybettiğini, kendi sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Askerliğini ilçesinde yaptığını anlatan İlgin, şöyle devam etti:
"Bir gece akşamdan bize verdiler ve herkes sırt çantasını hazırladı. Ben de hazırladım. Bizi buradan araçlara bindirdiler ve Mersin Limanı'na götürdüler. Biz Kore'ye gitmek üzere yola çıkan ilk kafileydik. Bir ay gibi bir sürede Kore'ye vardık. Kısa süre içinde cephede yerimiz aldık. Bizden ve Kore askerlerinden yaralananlar, şehit düşenler oluyordu. Ben sıhhiye olduğumu için bunları yakından görüyor ve ilgileniyordum. Yaralıların yaralarını sarıyordum. Kocaman bir çadırın içinde. Kore'de bizim birliğimiz 15 ay kaldı. Sayısız yaralı askere müdahale ettim.15 ay sonra Türkiye'ye birliğimize döndük. Askere gitmeden evlenmiştim ve bir çocuğum olmuştu. O burnumda tütüyordu. Çok ama çok özlemiştim."
Türkiye'ye döndükten bir müddet sonra teskere aldığını anlatan İlgün, "Memleketim Nallıhan'na geldim ve çiftçilikle hayatımızı sürdürdük. 3 çocuk babasıyım. Torunlarım bile artık ileri yaşa geldiler. Onları gördüğümde ve ziyaretime geldiklerinde dünyalar benim oluyor." dedi.

Nallıhan, Ankara, Ayaş, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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