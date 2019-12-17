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Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Begel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

17.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:46Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı
AYDIN (İHA) – 'ın ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden gazisi Ali Begel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çine ilçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Ali Begel (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Begel, bugün öğle namazı sonrası Akçaova Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Begel için düzenlenen törene Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bşçvş. Bülent Biçer, asker erkan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Akçaova, Aydın, Çine, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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