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Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kore gazisi Niyazi Yapıcı (90), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

10.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:47Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden gazisi Niyazi Yapıcı (90), memleketi 'ın ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kore gazisi Niyazi Yapıcı, yaşlılığa bağlı sebeplerden dün yaşamını yitirdi. Yapıcı bugün, memleketi Germencik'in Mursallı Mahallesi'nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mursallı Mahalle Camisi'nde öğlende kılınan namaza, Vali Yavız Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri erkan, daire amirleri ve yakınları katıldı. Niyazi Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne, taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Niyazi Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Niyazi Yapıcı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Germencik, Aydın, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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