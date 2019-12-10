Haberler » Güncel » Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kore gazisi Niyazi Yapıcı (90), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

10.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:35Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden gazisi Niyazi Yapıcı (90), memleketi 'ın ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kore gazisi Niyazi Yapıcı, yaşlılığa bağlı sebeplerden dün yaşamını yitirdi. Yapıcı bugün, memleketi Germencik'in Mursallı Mahallesi'nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mursallı Mahalle Camisi'nde öğlende kılınan namaza, Vali Yavız Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri erkan, daire amirleri ve yakınları katıldı. Niyazi Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne, taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Niyazi Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Niyazi Yapıcı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Germencik, Aydın, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:35 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir" - Haber
18:34 Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı - Haber
18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:36:11