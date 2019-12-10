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Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore Gazisi askeri törenle uğurlandıİzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi 90 yaşındaki Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

10.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:37
Gazisi askeri törenle uğurlandı
İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi 90 yaşındaki Niyazi Yapıcı, memleketi 'ın ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kore Gazisi Niyazi Yapıcı, yaşlılığa bağlı sebeplerden dün yaşamını yitirdi. Yapıcı, bugün memleketi Germencik'in Mursallı Mahallesi'nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mursallı Mahalle Camisi'nde öğlende kılınan namaza Vali Yavız Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri erkan, daire amirleri ve yakınları katıldı. Niyazi Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne, taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Niyazi Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Niyazi Yapıcı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Germencik, Aydın, Kore, Güncel

Kaynak: DHA


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