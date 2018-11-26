Kore Gazisi Ayça'sına Kavuşamadı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:15



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:15

Hikayesi "Ayla" filmiyle beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile büyük benzerlik gösteren Kayserili Kore Gazisi Astsubay Mehmet Karamustafaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.Karamustafaoğlu için merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Meydan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene Karamustafaoğlu'nun yakınları, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Karamustafaoğlu'nun naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hisarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.Mehmet Karamustafaoğlu, Kore Savaşı sırasında 10 ay boyunca bakımını üstlendiği ve Ayça ismini verdiği Koreli kızı uzun süre aramış ancak bulamamıştı.