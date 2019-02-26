Kore Gazisi Bektaş, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi
Bektaş (89) için Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.
Bektaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Yerkesik Kabasakal Camisi'ne getirildi.
Kore gazisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Bektaş ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA