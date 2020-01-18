Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayata veda eden Kore
gazisi Yusuf Çevirme'nin cenazesi, Amasya
'nın Taşova
ilçesinde toprağa verildi. İstanbul
'da kızının evinde vefat eden Çevirme'nin cenazesi, ilçeye bağlı Yaylasaray köyündeki evine getirilip helallik alındıktan sonra köy camisine götürüldü.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çevirme'nin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Törene Gazi Çevirme'nin ailesi ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.