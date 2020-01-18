Haberler » Güncel » Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Yusuf Çevirme'nin cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

18.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:30Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı
89 yaşında hayata veda eden gazisi Yusuf Çevirme'nin cenazesi, 'nın ilçesinde toprağa verildi.
'da kızının evinde vefat eden Çevirme'nin cenazesi, ilçeye bağlı Yaylasaray köyündeki evine getirilip helallik alındıktan sonra köy camisine götürüldü.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çevirme'nin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Törene Gazi Çevirme'nin ailesi ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul, Taşova, Amasya, Kore, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16  Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü
20:04  Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
20:02  Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır
20:00  İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
19:59  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (2)
18.01.2020 20:22:17