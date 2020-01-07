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Kore gazisi hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle 91 yaşında hayatını kaybetti.

07.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:15 Kore gazisi hayatını kaybetti

MUĞLA'nın ilçesinde yaşayan Gazisi Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle 91 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Alparslan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi evli ve 4 çocuk babası Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün hayatını kaybetti. Alparslan için bugün 2'nci Gümüşkesen Camisi'nde resmi tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, yakınları ve sevenleri katıldı. Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, gazinin oğlu Nail Alparslan'a Türk bayrağı takdim etti. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Ali Alparslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alınıp cenaze aracına kondu. Mustafa Ali Alparslan, Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ali Alparslan, Milas, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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