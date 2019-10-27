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Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

27.10.2019 17:04Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı
Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan Kore gazisi Çakmak, dün evinde vefat etti.
Çakmak'ın naaşı, Şakir Atik Cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Çakmak'ın yakınları, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Çakmak, Kilis, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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