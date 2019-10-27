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Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

27.10.2019 17:21
Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan Kore gazisi Çakmak, dün evinde vefat etti.
Çakmak'ın naaşı, Şakir Atik Cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Çakmak'ın yakınları, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Çakmak, Kilis, Kore, Güncel

Kaynak: AA


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