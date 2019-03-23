Kore Gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu Toprağa Verildi

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore
gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu, askeri törenle toprağa verildi. Devlet Hastanesi
morgundan alınan evli ve 5 çocuk babası Kocaibrahimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu Yeniyurt
Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Merkez
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniyurt mezarlığında toprağa verildi.
törene, kaymakam Murat Bulacak
, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma
Yarbay Savaş Balcı
, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş
, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - HATAY
Dörtyol, Hatay, Kore, 3. Sayfa
Kaynak: İHA